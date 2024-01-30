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Aydın'da ceset bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'de 14 Ocak'ta Şerafettin Akalın'ın (40) arazide ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttüğü çalışma kapsamında özel bir klinikte çalışan diş hekimi A.Ö (34) ile babası H.Ö'yü (71) gözaltına aldı.

Zanlı A.Ö. ifadesinde Akalın ile kendisine ait arazide tartıştıklarını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Akalın'ın kendisine baltayla saldırmasından sonra cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde 14 Ocak'ta vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirmişti.

Cesedin, geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrılmıştı.

Aile cesedin üzerindeki kıyafetlerin, Akalın'a ait olduğunu tespit etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Tutuklama Ölüm Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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