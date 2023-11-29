Ayaş Domatesi AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Ayaş domatesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

1960'lı yıllardan itibaren üretilmeye başlanan ve 5 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'de tescil alan Ayaş domatesi, şimdi de AB coğrafi işaret tescili aldı. Ayaş domatesi, AB coğrafi işaret tescili alan Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ise 15'inci ürünü oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada Ayaş domatesinin AB coğrafi işaret almasından büyük sevinç duyduklarını belirterek, üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Coğrafi işaretin başta tarım olmak üzere ürünlere daha da değer kattığına dikkati çeken Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Ankara'mızın gözbebeği ürünü Ayaş domatesi uluslararası alanda daha tanınır hale gelecek" değerlendirmesini yaptı.

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Maraş tarhanası, Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı olmak üzere 6 ürünün 3 aylık itirazlar sonucunda tescil almalarını beklediklerini belirten Bakan Yumaklı, AB coğrafi işaret tescili bekleyen ürün sayısının da 40 olduğunu hatırlattı. Yumaklı, coğrafi ürün sayısını artırmak için paydaş kurumlarla birlikte yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydetti. - ANKARA