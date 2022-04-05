Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine avukat ve mübaşir çift, 7 aylık bebekleriyle katıldı.

Edirne'de 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Avukat Selda Özkan İlte ve Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan eşi Serdar İlte, 7 aylık bebekleri Uras İlte ile katıldılar.

Anne Avukat Selda Özkan İlte "Avukatlar gününde bir anı olması için bebeğimizi de getirmek istedik. Çok güzel bir duygu ileride güzel bir anı olacak" dedi.

Törene katılan avukatlar, bebeğe yoğun ilgi gösterdi.