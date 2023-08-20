Atkaracalar'da hububat alımı sürüyor
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Atkaracalar ilçesinde hububat alımını sürdürüyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Atkaracalar ilçesinde hububat alımını sürdürüyor.
TMO yetkililerince alınan numuneler analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor, tartılarak depoya boşaltılıyor.
Buğday 8,25 lira, arpa ise 7 liraya alınıyor.
Üreticiler yağışlardan dolayı beklentilerinin yüksek olduğunu ancak istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.
Öte yandan bazı üreticiler ise işleyişin yavaş olduğunu belirterek bir kantar daha eklenmesi konusunda talepte bulundu.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel