Atkaracalar'da hububat alımı sürüyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Atkaracalar ilçesinde hububat alımını sürdürüyor.

TMO yetkililerince alınan numuneler analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor, tartılarak depoya boşaltılıyor.

Buğday 8,25 lira, arpa ise 7 liraya alınıyor.

Üreticiler yağışlardan dolayı beklentilerinin yüksek olduğunu ancak istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.

Öte yandan bazı üreticiler ise işleyişin yavaş olduğunu belirterek bir kantar daha eklenmesi konusunda talepte bulundu.