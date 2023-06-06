Ataşehir'de 32 Yaşındaki Kadın Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğu ve 3 gün önce kendisini darbettiği gerekçesiyle ifade verdiği öğrenildi. Polis olayda intihar ihtimali üzerinde dururken, ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

Ataşehir'de 32 yaşındaki kadın yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının 3 gün önce erkek arkadaşı hakkında kendisini darbedip kolunu kırdığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Serkan Ö. tartışmanın ardından evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Bu konuşmanın sonrasında Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kadının yaşadığı adrese gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı.

Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis olayda intihar ihtimali üzerinde dururken, ölüm nedenini otopsi raporu ortaya çıkaracak.

Kolu kırıldığı için erkek arkadaşından şikayetçi olmuş

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması sebebiyle Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesi alınan Serkan Ö., daha sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan Serkan Ö.'nün ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı ve malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim, annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" dediği öğrenildi.

Komşu binanın yöneticisi Murat Bek, "Akşam saat 22.00 sıralarında itfaiye ekipleri geldi, 7 numaradaki arkadaşın oraya itfaiye ekipleri merdiven ile çıktılar. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Arkadaş kendini asmış, 32 yaşında. Sürekli konuştuğumuz birisiydi. Gece 00.00 sıralarında olay yeri inceleme ekipleri geldi. İçeride bayağı bir inceleme yaptılar, sabaha karşı 4 gibi cenazeyi alıp götürdüler. Yarım saat öncesinde erkek arkadaşıyla bir tartışma yaşamışlar herhalde, kapı sert şekilde kapanarak evden çıkmış gitmiş. Çocuk kendisi aramış, intihar edeceğim falan demiş. Kendisi tek yaşıyordu, ailesi ile arası iyi değildi. Babası falan geldi ama iş işten geçmişti" dedi. - İSTANBUL