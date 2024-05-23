ASPİLSAN Enerji ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı düzenlenecek

ASPİLSAN Enerji ile Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı arasında, "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı" düzenlenmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulların ortadan kaldırılması ve soğutma metotlarının detaylı analizi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, bölgede yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını, bu kapsamda çeşitli faaliyetleri hayata geçirdiklerini, çalıştayını bu amaç doğrultusunda gerçekleştireceklerini kaydetti.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir de Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji'nin bir teknolojiyi ülkeye getirerek hem bu alanda bir kabiliyet kazandıklarını hem de Türkiye'ye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Lityum iyon pil üretiminin üzerinden geçen iki yılda, pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturarak sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplama misyonuyla çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünyada lityum iyon pil teknolojisinin günümüzde pek çok alanda kullanımında önemli artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun nedeni lityum iyon piller, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup güvenli bir kullanıma sahiptir. Uzun ömürlü ve bakımı kolay olan lityum iyon piller, hızlı şarj edilebilme özelliğine sahiptir. Lityum iyon pillerin sağladığı bu avantajlar günümüzde evlerde, iş yerlerinde, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmasına, oyuncaklardan elektronik cihazlara, bilgisayarlardan kişisel cihazlara ve fabrika ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede yer almasını sağlamaktadır. Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olması için hammaddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz. Ömrü dolmuş bataryalarımızı ikincil kullanım alanlarında değerlendirdikten sonra geri dönüşüm ve geri kazanımla tekrar proseslerde kullanılacak bir zincir yönetimini hayata geçirmemiz gerekiyor."

Özdemir, lityum iyon bataryaların güvenli kullanımı konusunda düzenleyecekleri çalıştayda, batarya üreticileri, son kullanıcılar ve ilgili kamu paydaşlarının batarya güvenliği hakkında bilgilendirilmesini hedeflediklerini, özellikle batarya sistemlerinin aşırı ısıya maruz kaldıkları ortamları engelleme ve soğutma metotları üzerinde duracaklarını belirtti.