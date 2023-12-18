Asgari Ücret Görüşmeleri Devam Ediyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini ve henüz bir rakam belirlemediklerini açıkladı. Görüşmelerde TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve işverenlerin görüşleri alındı. Ağar, bu hafta tekrar bir araya gelerek sonuca varmayı umduklarını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bugünkü toplantıda, TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve işverenlerin görüşleri alındı." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, komisyonda işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantının Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında gerçekleştiğini belirten Ağar, şu bilgileri paylaştı:

"Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bugünkü toplantıda, TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve işverenlerin görüşleri alındı. Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaşıktık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama ortada rakam olmadığı için bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok."

"Bu hafta tekrar bir araya gelinecek"

Asgari ücretlilerin geçim koşullarının, ev kirasının ve temel giderlerinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Ağar, "Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin liradan aşağı değil. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirleyici hükümet olacak. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil." diye konuştu.

Ağar, "Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. İnşallah sonucu iyi olur." dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağar, ilk rakamı işverenden beklediklerini vurgulayarak, işverenin henüz herhangi bir rakam sunmadığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in görüşmelerde "kırmızı çizgisinin" ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "Kırmızı çizgi, diye bir şey yok. 'Kırmızı çizgi' bana göre boş laf." yanıtını verdi.