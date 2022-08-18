Antalya haber: Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Antalya haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Batuhan K. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Belek Mahallesi eski köprü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yol kenarında önce motosikleti gören ekipler, sürücüyü kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride buldu. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Batuhan K'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yerine gelen gencin iş arkadaşları gözyaşı döktü. Batuhan K'nin bir otelde garson olarak çalıştığı, motor tutkunu olduğu ve arkadaşlarına sürekli yeni aldığı motorunu çok sevdiğini anlattığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler

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