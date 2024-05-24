Antalya'da YÖRSİAD Üyeleri Arasında Kaynaşma Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (YÖRSİAD) üyeler arası kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya, YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, dernek üyeleri ve oda başkanları katıldı.

YÖRSİAD Başkanı Mustafa Alper Oral, programın üyeler arası kaynaşmayı sağlaması ve iletişimi artırmasına katkı sunmasını diledi.

Programa katılan davetliler, çalışma ve projelerini anlattı.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kenti her türlü kaza ve afete hazırlıklı hale getirmenin önemine değindi.

Kentin adeta bir şantiyeye dönüşmesi gerektiğini belirten Atmaca, "Yağışlara hazır olmalıyız, en önemli nokta Kaleiçi olmak üzere yangın risk haritaları hazırlamalıyız." dedi.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu ise kentin trafik, liman, imar, altyapı gibi sorunlarına değindi.