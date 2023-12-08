Antalya'da Şiddetli Yağış Su Taşkınlarına Neden Oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi, su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede bazı evlerin bahçeleri ve seralar su altında kaldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Serik ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmurla birlikte su taşkınları meydana geldi. Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde rögarlardan taşan sular bir okulun önündeki sokağa doldu. Öğrencilerin okula gelişte zorlandığı yolda, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye çalışmaları başlattı. Kadriye Mahallesi 181. Sokak'ta yağmur sularının yükselmesi nedeniyle bazı evlerin bahçelerini su bastı. Serik Belediyesi itfaiye ekipleri su basan bahçelerdeki suları boşaltmak için çalışmalar başlattı. Belek- Kadriye turizm yolunda da yağmur suları birikti. Araçlarıyla oteller bölgesine gidenler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri suların çekilmesini bekledi, bazı mahallelerde çilek seraları su altında kaldı. İlçede yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini yitirdi. (DHA)