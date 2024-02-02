Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızası sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.
9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.