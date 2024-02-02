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Antalya'da kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızası sonucu mahsur kalan 9 kişi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.

9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayak Merkezi Konyaaltı Antalya Kurtarma Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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