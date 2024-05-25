Antalya'da kamyonun park halindeki araçlara çarpması kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, önce yol kenarındaki 2 araca, ardından oto galerinin önündeki 2 otomobile çarptı.
Kaza anı oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 2 araca ve oto galerinin önündeki 2 araca çarparak durması yer aldı.