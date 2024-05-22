Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, İ.Y, H.Y. ve M.A'yı dolandırdıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.Y. ve F.F.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.