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Antalya'da dereye düşen otomobilde 2 kişi kayboldu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişiden 2'si derede kayboldu.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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