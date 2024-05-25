Antalya'da dereye düşen otomobilde 2 kişi kayboldu

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı