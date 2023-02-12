Ankara Sanayi Odası, depremzedeler için bin 500 kişilik yaşam merkezi kuruyor Temelli Malıköy'de ki fabrikada deprem bölgesine gönderilecek konteynerların yapımı tüm hızıyla sürüyor Ankara Sanayi Odası Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından depremzedeler için 300...

Ankara Sanayi Odası, depremzedeler için bin 500 kişilik yaşam merkezi kuruyor

Temelli Malıköy'de ki fabrikada deprem bölgesine gönderilecek konteynerların yapımı tüm hızıyla sürüyor

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından depremzedeler için 300 konteynerdan oluşan bin 500 kişilik yaşam merkezi oluşturuyor. Temelli Malıköy'de ki fabrikada deprem bölgesine gönderilecek konteynerların yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Ankara Sanayi Odası tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için faaliyete geçirilen 'Konteyner Yaşam Merkezi Projesi' çalışmalarına başlandı. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve 40 Meslek Komitesi Başkanı'nın koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda, iki odadan oluşan 21 metrekarelik konteynerin içerisinde, depremzedelerin temel ihtiyaçları için yatak, portatif mutfak, ısınma sistemi, duş ve tuvalet gibi özel kullanım alanları bulunuyor. Ayrıca yapılan merkezde yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi, çocuk oyun parkı gibi sosyal alanlarda yer alacak. Temelli Malıköy'de bulunan fabrikada bir günde 30 adet konteyner üretilirken, yapımı tamamlanan konteynerler belli bir alanda toplanarak burada tırlara yüklenip deprem bölgelerine ulaştırılıyor.