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Ankara'nın batı ilçelerinde şiddetli yağış

Güncel Haberler

Şiddetli yağış, Ankara'nın batı ilçelerini etkisi altına aldı. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sincan ilçesinde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Şiddetli yağış Ankara'nın batı ilçelerini etkisi altına aldı

ANKARA - Şiddetli yağış, Ankara'nın batı ilçelerini etkisi altına aldı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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