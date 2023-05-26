Ankara'nın batı ilçelerinde şiddetli yağış

Şiddetli yağış Ankara'nın batı ilçelerini etkisi altına aldı

ANKARA - Şiddetli yağış, Ankara'nın batı ilçelerini etkisi altına aldı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olmaya başladı. Ankara'nın Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.