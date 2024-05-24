Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Uluslararası Öğrenci Akademisi programı kapsamında verilen "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2023" töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki törende, YTB'nin faaliyetlerini tanıtan video gösterildi.

Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Akademisi programının kapanışının yapıldığı törende, ödül alan Filistinli kimya öğrencisi Anas Abafoul, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törene konuşmacı olarak katıldı.

Eren, dünyanın başat ülkelerinin uluslararası öğrenci hareketliliğine önem verdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Dünyanın farklı yerlerinden uluslarası öğrencilerin en iyilerini Türkiye'de ağrıladıklarının altını çizen Eren, Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin, kendilerini Türkiye'nin elçileri olarak atfetmesini istediğini belirtti.

Eren, Uluslararası Öğrenci Akademisi çatısı altında burslulara Türk kültürü konusunda eğitimler verildiğini vurgulayarak, Türk öğrencilerin uluslararası öğrencileri sahiplenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Filistin ve Gazze'den çok sayıda burs başvurusu aldıklarını dile getiren Eren, olabildiğince çok Filistinli öğrenciye burs vermeye gayret edeceklerini bildirdi.

Eren, Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketliliğinin "büyük Türkiye'nin en önemli vizyon hareketlerinden biri" olduğunu belirterek, Türkiye'nin geçmişi ve birikimiyle dünyaya söz söyleyebilecek nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye, dünyanın kavşak noktası"

Bakan Yardımcısı Çam ise uluslararası öğrencilere burs verilmesini "geleceğe yatırım" olarak tanımlayarak, Türkiye'nin eğitim, bilim, turizm, kültür ve sanayi alanlarında büyüdüğünü söyledi.

Uluslararası öğrencilere yönelik yabancı düşmanlığına işaret eden Çam, bunun Türkiye'nin bir parçası haline gelen öğrencileri rencide edebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin, dünyanın kavşak noktası olduğunu belirten Çam, maddi ve manevi bağ kurulan uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin parçası olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada uluslararası öğrencilere karşı yürütülen saldırgan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çam, öğrencilere verdikleri değeri vurguladı.

Çam, YTB'nin dünyanın farklı yerlerindeki Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarını, arzularını ve yaşadığı zorlukları takip ettiğini dile getirdi.

Erişilebilir ve kapsayıcı eğitim

YÖK Başkanı Özvar da önem atfettiği Uluslararası Öğrenci Ödülleri'nin, YÖK olarak ortaya koydukları vizyonu güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Türk yükseköğretiminin uluslararası hale getirilmesi hedefine işaret eden Özvar, yüzlerce farklı ülkeden 300 binin üzerinde uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitimine devam ettiğini aktardı.

Özvar, Türkiye'nin dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasında bulunduğuna dikkati çekerek, bu konuda ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası öğrencileri kültür elçisi olarak gördüğünü dile getiren Özvar, bu öğrencilerin Türkiye'de mutlu, huzurlu, güvenli ve başarılı öğretim hayatı geçirmelerinin önemini vurguladı.

Özvar, Türk yükseköğretiminin erişilebilir ve kapsayıcı olduğunu, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin yabancı ülkelerle ikili ilişkilerine değer katmasını arzuladıklarını belirtti.

Ödül töreni

Konuşmaların ardından, "Birlikte Başardık Hikaye Yarışması"nda ödül alan öğrencilerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremindeki gönüllü çalışmasını konu alan kısa film gösterildi.

"Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2023" töreni kapsamında, "Birlikte Başardık Hikaye Yarışması", "edebiyat", "kültür-sanat", "proje", "medya ve iletişim" kategorileri ve bunların alt dallarıyla beraber toplam 11 başlık altında öğrencilere ödül sertifikası verildi.

Ödül takdim töreninde Bakan Yardımcısı Çam, YTB Başkanı Eren, YÖK Başkanı Özvar, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel yer aldı.

Törenin sonunda, protokol üyeleriyle ve öğrencilerle aile fotoğrafı çekildi. Program kapsamında, öğrencilerin sanat eserleri de sergilendi.

Türkiye'de okuyan öğrenciler öne çıkıyor

YTB Başkanı Eren, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Öğrenci Ödülleri'ni 4'üncü kez düzenlediklerini söyledi.

Eren, 180 ülkeden gelen üniversite öğrencilerinin Türkiye'de eğitim aldığını belirtti.

Türkiye Bursları'ndan yaklaşık 15 bin uluslararası öğrencinin faydalandığını anlatan Eren, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sadece yüzde 5'inin devlet bursuyla okuduğunu kaydetti.

Öğrencilerin sınav ve mülakatla seçildiğini dile getiren Eren, "Türkiye'de şu an halihazırda 330 bin öğrencinin Türkiye ekonomisine katkısı da 3 milyar dolar, dolaylı katkılarıyla beraber." dedi.

Eren, seçtikleri uluslararası öğrencileri her alanda desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bu öğrenciler mezun olduktan sonra Türkiye'nin gönüllü elçileri olacak. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan Orta Amerika'ya, Asya-Pasifik'ten Afrika'ya, yakın coğrafyamızdan Türk cumhuriyetlerine, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar Türkiye'de üniversite okumuş mezunların çok farklı sektörlerde öne çıktıklarını görüyoruz."

Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketliliğini "büyük Türkiye vizyonu" için çok önemli gördüklerini kaydeden Eren, "Bu kapsamda ilgili kurumlarımızla, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bunu yürütüyoruz. Bugün de marifet iltifata tabidir dedik. Uluslararası öğrencilerimize 11 farklı kategoride ödüllerini verdik." dedi.

Eren, törene büyükelçilerin, siyasetçilerin, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığına işaret ederek, töreni geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

"Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında gönüllü elçileri olacak"

Türkiye'de örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan eğitim gören 8 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkati çeken Eren, bunlardan yüzde 4,8'inin uluslararası öğrenci olduğunu söyledi.

Eren, uluslararası öğrenci hareketliliğinin Türkiye'de son derece stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uluslararası burs programlarıyla rekabet ettiğini bilelim. Afrika'da, özellikle Afrika'nın önümüzdeki yüzyılda önemini gördüğümüzde ve dünyanın önde gelen ülkelerinin Afrika ile alakalı stratejisine baktığımızda, Türkiye'nin iş adamlarıyla, inşaat firmalarıyla, Türk firmalarının aldıkları taahhüt işleriyle, orada açılan büyükelçiliklerimizle, açılan Maarif okullarımızla, Türk Hava Yollarının uçuş destinasyon sayısıyla Türkiye'nin büyük bir Afrika açılımı yaptığını görüyorsunuz. Biz de Türkiye Bursları ile bunu desteklemeye gayret ediyoruz."

Bu stratejik vizyonun ilmek ilmek kurulduğunu ve yürütüldüğünü vurgulayan Eren, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir tarafında gönüllü elçileri olacak. Bu vizyonu kararlılıkla sürdürmeye de inşallah niyetliyiz." dedi.