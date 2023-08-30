Mehmet Fatih Kacır: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesini Adım Adım Gerçekleştiriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Ankara'nın açılış programında; “Dünyada kimin ne yaptığını dikkatle takip ediyor, fakat başkalarını taklit etme yerine kendi yol haritalarımızı oluşturuyoruz. Kendi fırsatlarımızı, kendi güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz tehditleri, sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşım ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini adım adım gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Ankara'nın açılış programında; "Dünyada kimin ne yaptığını dikkatle takip ediyor, fakat başkalarını taklit etme yerine kendi yol haritalarımızı oluşturuyoruz. Kendi fırsatlarımızı, kendi güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz tehditleri, sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşım ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini adım adım gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Ankara Etimesgut Havalimanı'nda başlayan Teknofest'in açılışına katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"BİZE DÜŞEN TEKNOFEST KUŞAĞI İLE BİRLİKTE OLMAKTIR"

"2018'den bu yana büyük bir heyecanla milli teknoloji hamlesi yolculuğuna milyon milyon, akın akın katılan Türk gençliği, bugünkü kazanımlarımızdan çok daha ötesine bizi taşıyacak iddiaya, iradeye ve özgüvene sahiptir. Bugünün Türkiye'si hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten gençlerimizin yolunun kesildiği değil, önündeki engellerin tek tek kaldırıldığı bir Türkiye'dir.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında geleceğin yıldızları bilim merkezleri ile buluşuyor. Artık başkalarının geliştirdiği teknolojileri hayranlıkla seyreden değil, kendi geliştirdiği teknolojilerle hayranlık uyandıran bir Türk gençliği, Teknofest kuşağı geliyor. Bize düşen işte Teknofest kuşağı ile birlikte olmaktır. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, ülkemizin uzay programını geliştirecek bilim insanı, mühendis o olsun inancı ile Teknofest'i çocuklarımızla buluşturmaktır.

Bu topraklar nice akamete uğramış, yerli teşebbüse şahitlik etmiştir. Hatırlayalım, Kurtuluş Savaşı'mızdaki kahramanlıkları nedeniyle üç kez TBMM takdirnamesi sunulan tek kişi istiklal madalyası sahibi Vecihi Hürkuş'un ürettiği uçağa sertifikası verilmemiş, uçuş yaptığındaysa bu kez izinsiz olduğu için cezalandırılmıştı. Buna rağmen ömrünü ülkesinin havacılık sanayiini kurmaya adadı. Mücadelesinden vazgeçmedi. Şu anda işte bir araya geldiğimiz burada Etimesgut'ta hangarlar kurdu.

Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın yaşadığı hayal kırıklıkları bu ülkede bir daha yaşanmasın diye son 20 yılımız özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın, bir zihniyet devrimini gerçekleştirmenin, gençlerimize imkan sunmanın, girişimcilik altyapısı kurmanın mücadelesi ile geçti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYIP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şimdi, dünyada kimin ne yaptığını dikkatle takip ediyor, fakat başkalarını taklit etme yerine kendi yol haritalarımızı oluşturuyoruz. Kendi fırsatlarımızı, kendi güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz tehditleri, sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşım ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini adım adım gerçekleştiriyoruz. Milli teknoloji hamlesi tam bağımsız Türkiye demektir. Milli teknoloji hamlesi katma değer üreten, rekabet gücü yüksek Türkiye demektir. Milli teknoloji hamlesi savaş paradigmalarını değiştiren Türk SİHA'larıdır. Küresel marka olma iddiasıyla yola çıkan Türkiye'nin otomobilidir, TCG Anadolu'dur, Hürkuş'tur, Atak'tır, Anka'dır, Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızılelma'dır. Milli teknoloji hamlesi Teknofest kuşağıdır. Bu yoldan artık dönmek yok, durmak duraksamak yok. Biliyoruz ki, bizlerin başarıları Bakü'den Lefkoşa'ya, Taşkent'ten Astana'ya kardeşlerimizin iftihar kaynağıdır. Biliyoruz ki, Türkiye başardıkça dünya mazlumlarının umutları kuvvet bulmaktadır."