Ankara'nın Sincan ilçesinde kasapta silahla oynayan çalışan arkadaşını vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da silahla oynayan bir kişi arkadaşını vurdu

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kasapta silahla oynayan çalışan arkadaşını vurdu.

Olay Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan bir kasapta meydana geldi. İddialara göre içeride pompalı tüfekle oynayan çalışan yanında bulunan arkadaşını vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.