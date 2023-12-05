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Ankara'da Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Vefa Kütüphanesi açıldı

5 Aralık 2023 19:11 Son Güncelleme: 19:13 Abone Ol

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hayırseverlerin desteğiyle kurulan ve 'Vefa' ismi verilen kütüphane törenle açıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Okul Müdürü, hayırseverlere teşekkür etti ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.