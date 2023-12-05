Ankara'da Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Vefa Kütüphanesi açıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hayırseverlerin desteğiyle kurulan ve 'Vefa' ismi verilen kütüphane törenle açıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Okul Müdürü, hayırseverlere teşekkür etti ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda hayırseverlerin desteğiyle kurulan ve "Vefa" ismi verilen kütüphane törenle açıldı.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle vatandaşlar katıldı.
Okul Müdürü Hüseyin Günaydın, okula destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
Konuşmanın ardında kütüphanenin açılmasında emeği geçen hayırseverlere plaket verildi.
Ardından, 6160 kitap kapasiteli kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.