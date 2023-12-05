Ankara'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermese Kaymakam, Milli Eğitim Müdürü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kermesten elde edilecek gelir Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okulun bahçesinde düzenlenen kermese, Kaymakam Adem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kermeste konuşan öğretmenlerden Mustafa Maden, Gazze'de insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

Gazze için yardıma koşan velilere ve öğrencilere teşekkür eden Maden, "14 Mayıs 1948 yılında başlayan ve 7 Ekim 2023 tarihinde de şiddetini olanca hızıyla devam ettiren İsrail zulmü Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizi analarından, babalarından, kardeşlerinden, vatanlarından ve sevdiklerinden ayırmaya devam ediyor. Bizler bugün burada kardeşlerimizi madden, manen desteklemek ve onların acılarına ortak olmak amacıyla bir araya geldik." dedi.

Kermesten elde edilecek gelirin Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderileceği belirtildi.