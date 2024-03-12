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Ankara'da dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan Y.G.S. isimli kişi, Jandarma tarafından yakalandı. Y.G.S'nin bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını kullanarak 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Zanlının üzerinde 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timince (JASAT), bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Y.G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Y.G.S. hakkında 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Altındağ Jandarma Ankara Banka Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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