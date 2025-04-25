Anadolu Ajansı, Teknoloji ve Yapay Zeka ile Geleceğe Adım Atıyor

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın dünyadaki haber ajansları arasında teknolojiyi ve yapay zekayı en etkin şekilde kullanan, bu gelişmelere hızlı uyum sağlayan bir ajans olduğunu söyledi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. Konferansı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Karagöz, konferanstaki gözlemlerini AA için değerlendirdi.

Karagöz, dünyanın en büyük haber ajansları birliklerinden biri olan MINDS'ın toplantılarında haber ajanslarının geleceğinin ele alındığını belirterek, özellikle teknoloji şirketlerinin dünyada medya sektöründe bu kadar etkin hale gelmesinden sonra haber ajanslarının çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Karagöz, "Telif haklarından tutun, yapay zekanın haber ajanslarının işlerini yapar noktaya gelmesi (gibi birçok sorun) haber ajanslarını bu noktada birlik olmaya itiyor." diye konuştu.

Yapay zekanın, sunduğu avantajlar kadar haber ajanslarının faaliyetlerine yönelik bazı tehdit ve riskleri de barındırdığını dile getiren Karagöz, hemen hemen tüm haber ajanslarının yapay zeka ile alakalı bir pozisyon üretme arayışında olduğunu kaydetti.

Toplantıda, AA'nın teknolojiye ve yapay zekaya uyum sağlama konusundaki tecrübelerini paylaştığını aktaran Karagöz, "Anadolu Ajansı, dünyadaki haber ajansları arasında teknolojiyi ve yapay zekayı etkin kullanan, bu yeniliklere hızlı adapte olan bir ajans." dedi.

Karagöz, sektör genelinde haber ajanslarının ekonomik sürdürülebilirlik arayışında olduğuna da işaret ederek "Her ajans faaliyetlerini sürdürebilmek için ekonomik bir denge gözetiyor. Bu denge, tüm sektör için önemli bir gündem maddesi." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın AA açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Karagöz, bununla birlikte, sektör genelinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını, Atina'da düzenlenen bu toplantıda medya ve teknoloji alanında işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini aktardı.

Yunanistan Haber Ajansı, teknoloji alanında haber ajanslarının işbirliğinden yana

AMNA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris de başta yapay zeka olmak üzere, medya alanındaki teknolojik gelişmelerin ele alındığı bu yılki konferans için, "Dünyanın en büyük haber ajanslarının bir araya geldiği her MINDS konferansı gibi bu yılki de önemli ve ilgi çekici. Zira, basın alanındaki (teknolojik) gelişmeleri istişare ediyoruz. Özellikle son zamanlarda bu alanda hızlı gelişmeler kaydediliyor ve yapay zekanın yaygınlaşmasıyla bu konuya duyulan ilgi de arttı." ifadelerini kullandı.

MINDS çatısı altında, dünyanın en büyük haber ajanslarının sektördeki tüm yeni gelişmeleri masaya yatırma fırsatı bulduğunu ifade eden Perdikaris, konferans aracılığıyla pekişen ajanslar arası işbirliği için "Hızla değişen koşullar karşısında tek başına olmaktansa birlikte hareket etmek çok daha iyidir." dedi.

Perdikaris, AA başta olmak üzere tüm haber ajanslarıyla işbirliği perspektifine açık olduklarını vurgulayarak "Siyaset gibi konularda sahip olduğumuz farklı yaklaşımları bir kenara bırakarak bize neler fayda sağlayabilir bunlara bakabilirsek; kesinlikle ikincil politikalar ve teknoloji gibi konularda işbirliğinde ilerleme kaydetmek için geniş alan bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın sektör üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren Perdikaris, "Ben iyimserim. Yapay zekanın gazeteciler olarak mesleğimizi yok edeceğini düşünmüyorum ancak çalışma yöntemimizi değiştireceği kesindir. Bu değişim çoktan başladı bile." diye konuştu.

Yeni koşullara ne kadar hızlı ayak uydurulursa ve yaşanan değişim ne kadar hızlı algılanırsa, değişimi kontrol etmenin de o kadar kolay olabileceğini belirten Perdikaris, "Son söz insandadır. Güvenilirlik için son söz; haber, fotoğraf, video yayınlanmadan önce düğmeye basacak olan gazetecide olacaktır." tespitini yaptı.