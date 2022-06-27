AMD, yeni nesil ekran kartlarıyla faturayı kabartacak!

Çok değil, sadece birkaç yıl öncesinde 500W güç kaynağı ile iyi bir bilgisayar çalışabiliyordu. Zaman ilerledikçe teknoloji gelişti ve performans arttıkça güç gereksinimi de doğal olarak arttı. Ekran kartlarının geldiği son nokta ise faturayı gözle görülür boyutta kabartıyor. Yayınlanan raporlara göre AMD, RDNA 3 serisi ile oldukça yüksek güç tüketecek.

Yeni neslin hiç de az olmayan güç gereksinimleriyle geleceği zaten aşikardı. Ancak Nvidia ve AMD arasında güç tüketimi konusunda da bir rekabet oluşuyor. Gelecek nesilde kullanıcılar iki marka arasındna seçim yaparken harcanan Watt değerini de göz önünde bulunduracak. Bu yüzden bu kartların güç tüketimi daha büyük önem taşıyor.

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AMD RDNA 3, 450W güç tüketimine ulaşabilir

Orta seviye bir bilgisayarı doyurmaya 450W güç kaynağı yetebiliyorken üst segmente çıktığımızda pek öyle olamıyor. Nvidia'nın mevcut nesil amiral gemisi RTX 3090, 300-400W arası güç tüketiyorken yeni nesil ile AMD'nin 450W'lara ulaştığını göreceğiz. Ancak bu durum şaşırtıcı değil, çünkü Nvidia'nın da bu sene tanıtacağı RTX 40 serisinden benzer güç tüketimi değerleri bekleniyor. Yine de iki üretici arasında ufak farklar görebiliriz.

İki markadan da 450W'a varan güç tüketimleri görebileceğimiz için seçim yaparken belirleyeceğimiz unsur performans oluyor. AMD'nin kıdemli yöneticisi Sam Naffziger, katıldığı bir röportajda konu enerji verimliliğine gelince 'Performans kraldır.' ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, AMD RDNA 3 mimarisinin Watt başına performan konusunda lider olduğunu iddia eden yönetici, asıl noktanın performans olduğuna dikkat çekmişti.

Bu yılın sonlarında hem Nvidia, hem de AMD tarafından yeni nesil ekran kartları tanıtılacak. Bunların faturayı kabartacak güçte olduğu kesin ve bundan sonra dikkat edeceğimiz en büyük unsur, tükettikleri enerjiye rağmen ne kadar performans verebildikleri olacak. Bir ekran kartının 450W güç tükettiği sistemde 1000W gibi dev bir güç kaynağına ihtiyaç olacaktır. Yani yakın gelecekte üst segment bir bilgisayar toplayacaksanız güç tüketimini de hesaplamanızda fayda var.

Umuyoruz ki yakın zamanda AMD RDNA 3 mimarisiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip oluruz. Siz Nvidia ve AMD arasından hangisini tercih ederdiniz?

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