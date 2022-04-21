Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu

MERZİFON, AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki (Osb) işletmelerde incelemelerde bulundu.

Osb'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, çalışmaları inceleyen Masatlı, daha sonra Merzifon OSB hizmet binasında iş insanlarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar tarafından yatırımcılara yönelik kredi, teşvik ve desteklemeler hakkında yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı.

Masatlı, devletin yatırım yapan, üreten ve istihdama katkı sağlayan herkesi desteklediğini söyledi.

Yaklaşık 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanan Merzifon OSB'nin her geçen gün geliştiğine işaret eden Masatlı, "Amasya'ya göreve geldiğimde ilk olarak Merzifon Organize Sanayi Bölgesine gelerek, burada faaliyette olan fabrikalarımızı teker teker incelemiştim. Sanayimizdeki önceliklerimiz ve eksiklerimiz neler öncelikle bunları tespit ettik. Merzifon merkezli sanayide ciddi girişim var. Burada bulunduğumuz süre içerisinde OSB'nin gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacağız." dedi.

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan, lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konumdaki Merzifon OSB'de yeni projelerin de hayata geçeceğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB'mizin altyapı çalışmaları ilgili sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları hızlıca çözerek genişleme çalışmalarına başladık. Ayrıca yeni arıtma tesisimizin yapımına da başlıyoruz. Burada üretime hep beraber katkı sunarak bir şeyler elde ediyoruz. Ayrıca gerek merkezi bütçe, gerek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, gerekse diğer kaynaklardan finanse edilen projelerle fiber optik altyapı ve güvenlik kamera sistemleri, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve SCADA sistemi ile yeni trafo merkezi de OSB'mize değer katacak çalışmalardır. Önemli bir konu olan OSB'mizde meydana gelebilecek iş kazaları ve diğer olumsuzluklara kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım çalışması devam etmektedir."

Toplantının ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Masatlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve kurum müdürleri eşlik etti.

AA / Güncel