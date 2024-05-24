Üye Girişi
Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı düzenlendi. Toplantıda köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler ele alındı. Muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için eğitim verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarını dile getiren Güldoğan, "Muhtarlarımızı yerinde dinleyerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmanın gayretindeyiz." dedi.

Toplantının ardından muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunulması, sorunları en kısa zamanda yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla eğitim verildi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Merzifon Amasya Politika Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title