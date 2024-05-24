Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
Gazimahbup Mahallesi Atacan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hüseyin B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın, evin mutfağında hasara yol açtı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Gazimahbup Mahallesi Atacan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hüseyin B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, evin mutfağında hasara yol açtı.