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Amasya İl Özel İdaresi, Suluova ilçesinde basınçlı sulama hattını yeniledi

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Amasya İl Özel İdaresi, Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de basınçlı sulama hattını yeniledi. Yapılan çalışmalarla tarım alanında verimlilik artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de basınçlı sulama hattı yenilendi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yaptığı açıklamada, 2023 yılı yatırım programında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen basınçlı sulama sistemleri sayesinde bölgede tarım ile uğraşan çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerde verimliliğin artması ve bölge halkının ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Elli yıllık boruların ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2 bin metre ana boru hattının yenilendiği ifade eden Acar, "Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalarla bir bir hizmete açılıyor. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan, daha çok üretici suya kavuşuyor. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Suluova Amasya Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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