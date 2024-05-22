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Amasya'da şehit er Arif Burçak, şehadetinin 29 yılında anıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde şehit Deniz Piyade Er Arif Burçak, şehadetinin 29 yılında mezarı başında anıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şehit Deniz Piyade Er Arif Burçak, şehadetinin 29 yılında mezarı başında anıldı.

Terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada 1995 yılında şehit olan Burçak için Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi.

Kaymakam Efe Kılıç, burada yaptığı açıklamada, vatan toprağı için canları hiç düşünmeden feda eden şehitleri saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehitlerin bıraktıkları ailelerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Kılıç, "Her daim onların yanındayız, her daim de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin vatan uğruna fedakarlıklarını ve yaptıkları kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak, en büyük vazifemizdirTüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Programa şehidin ailesi ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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