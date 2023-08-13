Amasya'da otomobil takla atarak nehire uçtu: 5 yaralı

Amasya'da otomobil Yeşilırmak'a uçtu: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak Yeşilırmak nehrine uçtu. Kazada boğulmaktan kurtarılan aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Amasya-Erzincan karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Yeşilırmak'a uçtu.

Otomobil hurdaya döndü

Bir vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Suların içindeki araçta bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner Kuş ve Zekiye Kuş (57), Ümit Şeker Güllü Şeker ve sürücü Salim Şeker yaralandı. Büyük çabalar sonucu çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zekiye Kuş, Güllü Şeker ve Salim Şeker ileri tetkik tedavileri için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.