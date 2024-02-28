Amasya'da İzinsiz Kazı Yapan Kişi Gözaltına Alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Derbentobruğu köyü yakınlarında devriye faaliyeti sırasında N.C'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Derbentobruğu köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini yaptıkları sırada arazide N.C'yi (52) kaçak kazı yaparken yakaladı.
N.C. gözaltına alınırken kazıda kullandığı aletlere de el konuldu. Şüpheli, jandarmaya götürüldü.