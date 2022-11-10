Alman Otomobil Üreticileri, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Çin Pazarına Bağlılıklarını Gösterdi

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- İçlerinde Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin bulunduğu Alman otomobil üreticileri üst üste beşinci kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılarak Çin pazarına olan bağlılıklarını gösterdi.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- İçlerinde Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin bulunduğu Alman otomobil üreticileri üst üste beşinci kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılarak Çin pazarına olan bağlılıklarını gösterdi.

Alman otomobil üreticileri, Shanghai'da düzenlenen 5. CIIE'de en yeni elektrikli araç modellerini sergiledi. Dünyanın en büyük otomobil pazarından yararlanmak isteyen üreticiler, Çin'de akıllı fabrikalar, Ar-Ge merkezleri ve yazılım şirketlerine yatırım yaptı.

Büyük Çin Bölgesinden Sorumlu Mercedes-Benz Grup AG Yönetim Kurulu Üyesi Hubertus Troska, "CIIE, ithalat ve ihracat için son derece önemli bir platform. Bu fuar, Çin pazarının önemini vurguluyor ve bizler için sadece önemli ürünlerimizi sergilememiz için değil, aynı zamanda bu en yeni model ve teknolojileri yerel üretim ve geliştirme sürecine nasıl beslediğimizi göstermemiz için de bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz, CIIE'deki standında dış renk tercihleri gibi bazı özelleştirme seçeneklerine sahip bazı yüksek donanımlı lüks modeller dahil yedi modeli sergiledi. Bu, şirketin Çin pazarındaki kişiselleştirilmiş ve gençliğe özgü tüketim trendine nasıl uyum sağladığını gösteriyor.

Mercedes-Benz, yazılım tanımlı otomobil trendine uygun şekilde Almanya dışındaki en kapsamlı Ar-Ge ağını Çin'de kurmuş durumda; şirketin Beijing ve Shanghai'da Ar-Ge merkezleri bulunuyor.

Şirket şu anda yerel yetkililerle görüşmeler yürütüyor ve Çin'in üç bölgesinde 3. Seviye otonom sürüş projelerini uygulamaya koymaya çalışıyor. Şirket, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluk sağladıktan sonra otonom sürüş teknolojilerini aşamalı olarak tüm Çin'e genişletecek.

Volkswagen de Çin'deki teknolojik yatırımlarını artırdı. Şirket Ekim ayında bağlı yazılım şirketi CARIAD'ın, Çinli otomotiv çip şirketi Horizon Robotics ile bir ortak girişim kurduğunu, Volkswagen'ın yaklaşık 2,4 milyar euroluk yatırımla bu ortak girişimde yüzde 60 hisseye sahip olduğunu duyurdu.

CARIAD'ın Çin'deki bağlı şirketinin CEO'su olan Chang Qing, Horizon Robotics'le ortaklık yapmanın, Çin pazarındaki avantajlarını artıracağını ve iki şirketin birlikte otonom sürüş hizmetleri geliştireceğini söyledi.

Bu yılki CIIE'de CARIAD'ın Çin'deki bağlı şirketi, yazılım konfigürasyonu yoluyla tüm otomobil parçalarında esnek ışık kontrolüne imkan veren yenilikçi yazılım uygulaması Neon'u tanıttı.

BMW ise CIIE'de tamamen elektrikli modellerinin yanı sıra iFACTORY stratejisinin tanıtımını yaptı. BMW, Çin'de yeni enerjili araçlara yönelik pazar patlamasında güçlü bir büyüme yakaladı. Şirketin tamamen elektrikli modellerinin satışları bu yılın ilk dokuz yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış sergiledi.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, "CIIE, ekonomik küreselleşme ve açık ticaretin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor ve böylelikle Çin'in sürekli dışa açılma politikasına yönelik stratejik tutumunun altını çiziyor" diye konuştu.

Zipse, "BMW Grup olarak bizler Çin'le Almanya arasında güçlü bağlar kurmaya ve işbirliğini güçlendirmeye devam etme konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz. Gelecekte bu tür fırsatların daha fazla önümüze çıkmasını dört gözle bekliyorum" diye ekledi.