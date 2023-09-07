Albüm: Münih 2023 Otomobil Fuarı'nda Çinli Otomobiller Büyük İlgi Gördü

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi Forthing'in standını ziyaret eden bir kişi, 6 Eylül 2023.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi Forthing'in standını ziyaret eden bir kişi, 6 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

MÜNİH, 7 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 2023 IAA MOBILITY, Salı günü Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde başladı.

Altı gün sürecek etkinlikte 70 kadar Çinli firma yer alıyor. Bu, Alman katılımcılardan sonra en büyük ikinci rakam. Fuar bu yıl "Bağlantılı Mobiliteyi Deneyimleyin" sloganıyla düzenleniyor. Çinli otomobil üreticileri bu yılki fuarda Avrupa'daki yerel ortaklar ve müşteriler için daha fazla şans ve seçenek sunuyor.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesi sırasında Çinli otomobil üreticisi SERES'in standı görülüyor, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi standında sergilenen süper hızlı şarj bataryası Shenxing, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi Xpeng'in standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesi sırasında Çinli otomobil üreticisi EVE'nin standı görülüyor, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesi sırasında Çinli otomobil üreticisi BYD'nin ürünlerinin fotoğrafını çeken bir ziyaretçi, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi BYD'nin standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi'nin standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesinde BYD'nin SEAL U modeli ile poz veren bir ziyaretçi, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesinde Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lansman töreni görülüyor, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesinde Çinli otomobil üreticisi SERES'in standı görülüyor, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesinde Çinli otomobil üreticisi Nobo Auto'nun standını ziyaret eden insanlar, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nın basın ön izlemesinde Çinli otomobil üreticisi Leapmotor'un standı görülüyor, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve resmi adı 2023 IAA MOBILITY olan 2023 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi BYD'nin standını ziyaret eden insanlar, 5 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)