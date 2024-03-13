Üye Girişi
Haberler

Albüm: Çin'in Fujian Limanı Tek Seferde Gemiye Yüklenen İhraç Araç Sayısında Rekor Kırdı

Güncelleme:

FUZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çinli SAIC Motor Limited Şirketi'nin Ningde üssündeki binek otomobil atölyesinde üretilen 4.000 araç, Salı günü Fuzhou Limanı'nın Jiangyin terminalinde "Wisdom Ace" adlı ro-ro kargo gemisine yüklendi.

FUZHOU, 13 Mart (Xinhua) -- Çinli SAIC Motor Limited Şirketi'nin Ningde üssündeki binek otomobil atölyesinde üretilen 4.000 araç, Salı günü Fuzhou Limanı'nın Jiangyin terminalinde "Wisdom Ace" adlı ro-ro kargo gemisine yüklendi. Bu araç partisi, aralarında Hollanda, Mısır ve İngiltere'nin bulunduğu ülkelere gönderilecek. 2.800 yeni enerjili araç da içeren bu partinin, Fujian eyaletinde ihraç edilmek üzere tek seferde yüklemesi yapılan en büyük araç partisi olduğu belirtiliyor.

Gümrük verilerine göre Fujian eyaleti, bu yıl Ocak ve Şubat arasında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 123 artışla 15.377 adet araç ihraç ederek önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 artışla 2,07 milyar yuan (yaklaşık 288,41 milyon ABD doları) gelir elde etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli? Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli? Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir? Uğur Doğanca kimdir? CHP Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli? Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir? Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli? Özgür Arıcı kimdir? CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavasoğlu kimdir? Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title