Akıncılar ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi
Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlara yemek ikram edildi. Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, etkinliğin önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti. Programda halay çekme ve çocuklara yönelik etkinlikler de yapıldı.
Akıncılar ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.
Akıncılar Belediyesi tarafından festival alanındaki kapalı halı sahada düzenlenen şenlikte, vatandaşlara yemek ikram edildi.
Programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Hıdırellez geleneğinin yaşaması ve yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.
Sevinç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Vatandaşların halay çekerek eğlendiği programda, çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi.