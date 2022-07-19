Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Anadolu Adliyesi'ndeki müracaat savcılığı görevinden Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gamze Almalı görevine başladı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Anadolu Adliyesi'ndeki müracaat savcılığı görevinden Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gamze Almalı görevine başladı. HSK'nın bu kararnamesiyle birlikte Almalı, Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilçeye atanan ilk kadın Başsavcı oldu.

Anadolu Adliyesi'nde müracaat savcılığı görevinde bulunurken, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Başsavcı Gamze Almalı, görevine başladı. Bu atamayla birlikte Almalı, Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilçeye atanan ilk kadın Başsavcı oldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Anadolu Adliyesi Antalya Kemer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title