AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ak Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Özvin, Sinop İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınlara yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Özvin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum."