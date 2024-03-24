Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İstanbul mitingi başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için katılımcılar saat 10.30 itibarıyla alana alındı.

Miting, vatandaşların alanı doldurmasının ardından saat 14.00'te başladı.

İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.

Katılımcılar, miting alanında dev Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla platforma çıkıp vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı.