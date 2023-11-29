AK Parti'li Yazıcı, İstanbul'daki Rize Tanıtım Günlerinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Orta Doğu'da zalim bir devlet, hiçbir değer tanımadan Gazze halkının üzerine çoluk-çocuk, kadın-erkek demeksizin tabiri caizse bir eşya gibi hepsini yok etme hedefi doğrultusunda yürüyüşünü sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Orta Doğu'da zalim bir devlet, hiçbir değer tanımadan Gazze halkının üzerine çoluk-çocuk, kadın-erkek demeksizin tabiri caizse bir eşya gibi hepsini yok etme hedefi doğrultusunda yürüyüşünü sürdürüyor." dedi.

Yazıcı, Rize Dernekler Federasyonunca Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 13. Rize Tanıtım Günlerinin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin konumu itibarıyla dünya coğrafyasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu kaydeden Yazıcı, Rize'nin de Türkiye coğrafyasının en önemli noktalarından birinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin haksızlık karşısında dik duran Rizeli bir lideri olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye Yüzyılı'nı belirlenen hedefler doğrultusunda hep birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

Yazıcı, dünyanın bugüne kadar ürettiği değerlerin başında yaşama hakkının geldiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnsanlığın ortak değerleri üzerinden vurgu yapılan, insan hak ve özgürlüklerinin öne çıkartıldığı bir dünyada Orta Doğu'da zalim bir devlet, hiçbir değer tanımadan Gazze halkının üzerine çoluk-çocuk, kadın-erkek demeksizin tabiri caizse bir eşya gibi hepsini yok etme hedefi doğrultusunda yürüyüşünü sürdürüyor. Kısa süre içerisinde 15 bin Gazzeli öldürüldü, bunun yüzde 70'i çocuklar ve kadınlardan oluşuyor. 35 bin yaralı var. Dünyada her yıl insan hakları raporları yayınlayan ABD, Almanya, AB, ulusların insan hakları konusundaki performansını, duruşunu sözüm ona ölçmek üzere o yayınları yaparlarken hepsi şimdi bu zalim devletin yanında jandarma işlevi görüyor. Bu utanç verici bir durumdur."

Zalimliğin hiçbir zaman galip gelemeyeceğini ifade eden Yazıcı, "Eninde sonunda hak üstündür ve haklı olanın üstünlüğü ortaya çıkar. Böyle bir yürüyüşümüz, bakışımız var. Türkiye, bu değerler konusunda dünyada en fazla hassasiyet gösteren ülkelerin başında geliyor. Bizim için insan hakları, yaşama hakkı Londra'da başka, Gazze'de başka, Paris'te başka şekle dönüşmez. Yaşama hakkı, tüm hak ve özgürlüklerin temelidir ve her yerde geçerlidir. Bu tarzımızı insanlık tarihi altın harflerle yazacaktır." diye konuştu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır ülkeye liderlik ettiğini, bu süreçte Türkiye'nin her bölgesini birlik ve bütünlüğe vurgu yapıp dönüştürdüklerini ve dönüştürmeye devam ettiklerini söyledi.

Rize Şehir Hastanesinin altyapısının bittiğini, üstyapısının da projesinin tamamlandığını aktaran Yazıcı, "Türkiye'yi imar ve ihya ederken insanımızın ihtiyaçlarına göre yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizim siyasetimizin, siyasi yürüyüşümüzün temelinde eser ve hizmet var. Milletten yetki alan, millete hesap vermekle yükümlüdür. Millete ait kaynakları rasyonel kullanmak, milletin hayalini kolaylaştırmak zorundadır. Bu doğrultuda, bu çerçevede yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. " dedi.

"Seçimi farklı bir kadro almış olsaydı Türkiye'nin durumunu varın siz hesap edin"

Yerel seçimlere değinen Yazıcı, "14-28 Mayıs'ta yapılan seçimi ezkaza farklı bir kadro almış olsaydı, yaşanan şu durum karşısında Türkiye'nin durumunu varın siz hesap edin. Bu iş şaka değil. Bu milletin sezgileri güçlüdür, iyi muhasebe yapar. Kimin iş yapacağını, kimin referansı olduğunu en temel hakkını kullanırken değerlendirir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi bu coğrafyada tarihi geçmişinden de daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 3 Aralık akşamına kadar sürecek Rize Tanıtım Günlerinin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça da katıldı.