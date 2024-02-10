AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıca, olayı çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş ettiği tespit edildi. Ardından aracın buradan uzaklaştığı görüldü.