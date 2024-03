AK Parti Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve Büyükkılıç, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyarette, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, "Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her fırsatta esnafımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Esnafımıza her zaman destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.