AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Afşin'i ziyaret etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin ilçesini ziyaret etti.

Partisinin teşkilat toplantısı için Afşin'e gelen Öçal, belediye tarafından oluşturulan lavanta tarlası ve arı evinde incelemelerde bulundu.

Öçal, burada gazetecilere, bulundukları lavanta tarlasının tek parça halinde 380 dekar olduğunu ve dünyanın en büyükleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Afşin'de, tıbbı ve aromatik bitkiler noktasında Türkiye'deki önemli bir açığı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Türkiye uzun zamandır böyle bir arayış içerisindeydi ve ilk cevap veren Afşin oldu. Bu noktada Afşin Belediyesini kutluyorum. Çiftçilerimize alternatif ürün sağlama ve örnek olma noktasında lavanta projesi güzel bir örnek oldu." diye konuştu.

İlçede uygulanan projelerin Türkiye'ye model olduğunu ve Afşin modeli olarak ülkenin çeşitli yerlerinde uygulamaya konulacağını dile getiren Öçal, bölgedeki lavantalardan elde edilen ürünlerin yağa dönüştürüldüğünü ve piyasaya sürüleceğini aktardı.

Öçal, şunları kaydetti:

"Afşin lavanta ve aromatik bitkiler konusunda her geçen gün profesyonelleşiyor. Bu ürünleri sadece koku sanayide değil farmakolojiye de taşımayı düşünüyoruz. Bu alan dünyada önemli bir sektör haline geldi ve buradan da payımızı almak istiyoruz. Belediyemizin bu konuda da görüşmeler yaptığını ve girişimleri olduğunu öğrendik. İnşallah Afşin'imizde yapılan bu çalışmaların insanlarımıza geri dönüşü güzel olacak. Çıkan lavanta ürünlerini TBMM'de de dağıttık ve birçok milletvekili 'Afşin'de lavanta mı yetişiyor?' diye şaşırdı."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, proje aşamasında olan ve hayata geçirilen yatırımlarla ilgili Milletvekili Öçal'a bilgi verdi.