AK Parti Genel Sekreteri İnan, Van'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar çıkılamaz denilen sınır hattında bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan, Van'dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye'ye umut veriyor." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen İnan, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Tüm milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan İnan, AK Parti ailesinin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu ifade etti.

Milletin her ferdine AK Parti çatısında yer olduğunu belirten İnan, "Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, 'önce ülkem ve memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bizler bu hedeflerimizle birlikte AK parti ruhunu, misyonunu daha ileri taşımanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Garibanın elinden tutmak, yetimin başını okşamak, yoksulun ve fakirin derdine derman olmak için siyasete atılmış kadrolara sahip olduklarını kaydeden İnan, AK Parti olarak halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışla çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin siyasetin en zengin mutfağına sahip olduğunu belirten İnan, "AK Parti bugün siyaset yapma ve devleti yönetme hususunda Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli, en bilgili ve birikimli kadrolarına sahiptir. AK Parti dünyanın imrendiği, keşke bizde de böyle bir Cumhurbaşkanı olsa dediği, diğer siyasi partilerin keşke biz de böyle bir lidere sahip olsak dediği bir lidere, bir genel başkana, Recep Tayyip Erdoğan'a sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Ana gayemiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmek"

İnan, parti içinde lise ve üniversite yıllarından itibaren siyaset yapmaya başlayan gençlerin, bugün bakanlık, milletvekili, belediye başkanı ve genel merkez kadrolarında yer bulduğunu ve önemli hizmetlere imza attığını anlattı.

"Türkiye Yüzyılı"nın siyasi bir slogan olmadığının altını çizen İnan, "Türkiye Yüzyıl'ı, Van'ın sokaklarında çocukların güvenle oynayabilmesi, gençlerin umutla geleceğe bakabilmesi demektir. Biz buradayız çünkü Van bu vizyonun en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken ana gayemiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmek. Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' gerçekleştirerek başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere eğitim, sosyal, ekonomik ve enerji alanında ortaya koyduğumuz vizyoner projeleri vatandaşlarımıza anlatmak, hemhal olmak amacını taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 2002'den bu yana mega projeleri hayata geçiren, 70-80 yılda yapılamayan icraatları 25 yıla sığdırmış güçlü bir parti olduklarını vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını geride bıraktık ve ikinci yüzyılına girerken bu dönemi, şahlanış dönemi olarak ifade ediyoruz. Bu şahlanışı siz Vanlı kardeşlerimizle, din, dil, ırk, köken ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tümüyle gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye birlikte kavuşacağız. Bugüne kadar ki tüm başarılarımız, güçlü kadrolarımız, teşkilatlarımız ve büyük fedakarlıklar ortaya koyan nice gönüllü teşkilat mensuplarımızın alın teriyle, gece gündüz demeden sahada çalışmasıyla mümkün oldu.

Türkiye sınırları içinde ve dışında barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. Türkiye'nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir. Gazze'deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda Türkiye karşıtı bu politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Ne yapılmaya çalışıldığını, maksadın ne olduğunun AK Parti teşkilatları olarak farkındayız ve bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübeye ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizi içeride zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz."

"Terörsüz Van, Terörsüz Türkiye hedefliyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli noktalarından birisinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yaşanan dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bitmeyen bu davanın yükünü sırtına aldı. Cumhurbaşkanı'mız, sadece siyasi bir lider değil, bu milletin derdini dert edinen, gecesini gündüzüne katan büyük bir dava adamıdır. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar çıkılamaz denilen sınır hattında bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan, Van'dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye'ye umut veriyor. Sizler için, evlatlarımız için gençlerimiz için kadınlarımız için 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok. Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli ve güvenle bakıyoruz. Terörsüz Van hedefliyoruz, Terörsüz Türkiye hedefliyoruz. Terörsüz coğrafya hedefliyoruz."

Milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin Van'ın 13 ilçesinde eş zamanlı olarak ziyaret gerçekleştirdiğini belirten İnan, bu kapsamda teşkilatlarla, vatandaşla ve esnafla bir araya geleceklerini ifade etti.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Genel merkezimiz, şehrimizdeki çalışmaları yerinde izlemek ve katkı sunmak için bugün buradalar. Hükümetimizle, teşkilatımızla ve milletvekillerimizle canla başla çalışıyoruz. Şu anda Van'da 120 milyar liranın üzerinde bir yatırım var. Biz de yatırımların hızlanması ve tamamlanması için çalışıyoruz." dedi.

Milletvekilleri ve MYKY üyeleriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da sivil toplum örgütleri, dernekler ve meslek odalarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, "Partimizin bütün birimleriyle sahada çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde kurumsallaşmış AK Parti vizyonuna, misyonuna uygun programlar ilimizde sürekli yapılıyor ve yapılacak. Biz halkımızla beraberiz. Kin ve nefret siyaseti bizde yok." diye konuştu.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel ve partililer katıldı.