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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Kavak Hizmet Bürosu açılışına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Kavak Hizmet Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Kavak'ın hızla geliştiğini ve tarımın önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğinin Kavak Hizmet Bürosu açılışına katıldı.

Karaaslan, açılışta yaptığı konuşmada, Kavak'ın çok hızlı gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Kavak'ta yaşayanların yapılan hizmetlere sahip çıktığını anlatan Karaaslan, "Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ekibiyiz. Dolayısıyla bize gece gündüz demeden durmadan çalışmak yakışır. Ben inanıyorum ki bugün Kavak'ı sanayisi ile ön plana çıkartıyoruz. Bu ilçenin cehresinin değişimini ve gelişmesini planlıyoruz. Ama aynı zamanda tarımını da bir o kadar önemsiyoruz. Sadece Kavak'ta değil tüm ilçelerimizde tarım alanında kadınların daha çok yer aldığı, gençlerin daha aktif olduğu katma değeri yüksek üretimle birlikte de inşallah çiftçimizin gelirinin artacağı yeni döneme giriyoruz, Türkiye olarak." dedi.

Karaaslan, Samsun'un ve ilçelerinin de bu katma değerden faydalanması gerektiğine dikkati çekerek, "Burası sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda devletimizin imkanlarını çiftçimizle birebir en hızlı şekilde buluşturacak bir ortamı Kavaklılara sunacak." ifadesini kullandı.

Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil de Kavak'ın organize sanayi bölgesi ile birlikte gelişerek Samsun'un merkez ilçesi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise, Tarım Kredi Kooperatifleri Kavak Hizmet Bürosunun Kavak'ta ciddi bir eksikliği giderdiğini dile getirerek, Kavak'a hem kamu yatırımlarını hem de özel sektör yaptırımlarını çekmeye devam edeceklerini aktardı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Yasin Cebeci de Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1625 şubesi olduğunu vurgulayarak, "Bizlere bağlı 4 bin marketimiz var. Türkiye'de kooperatif olmayan tek ilçe Kavak'tı. Devletimizin verdiği imkanlardan Kavaklı vatandaşlarımız da yararlansın diye bu marketi açtık. Çiftçilerimize 4 ay sıfır faizli yem kampanyası başlattık. Daha önce burada kooperatifimiz kapanmıştı, inşallah kooperatifimiz bir daha kapanmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çiğdem Karaaslan AK Parti Samsun Kavak Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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