AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Albayrak, vatandaşların millet bahçesinden memnun olduğunu belirterek, sadece seçim arifesinde değil her zaman sahada olduklarını vurguladı.

Hafta sonunu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde değerlendiren vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve taleplerini dinlediklerini kaydeden Albayrak, "Genel olarak Eskişehir'in merkez noktasına böylesine yeşil bir alan kazandırmış olmamızdan dolayı hemşehrilerimiz memnun. Tabii ki ufak tefek bazı eksiklikleri de dile getirdiler. Biz de bu konularda notumuzu aldık. Çözüm önerilerimizi ilettik. En kısa sürede bu ufak dokunuşları da yapacağız inşallah." dedi.

İkinci bir millet bahçesi talebinde bulunan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Yapılacaklar listemize ekledik. Eskişehir'imiz için durmaksızın çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.