Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün akşam kim veda etti? 7 Haziran Survivor elenen isim!

Survivor'da dün akşam kim veda etti? 2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star'ın büyük finaline sadece birkaç gün kaldı. Kadın ve erkek yarışmacılar arasındaki karma düellolar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu hafta eleme potasına giren isimler Merve, Atakan, Nefise ve Seda oldu. Performans eşleşmelerine göre ilk düello Nefise ve Atakan arasında gerçekleşti. Zorlu mücadelenin sonunda Atakan, 5-4'lük skorla galip gelerek eleme potasından çıkmayı başardı.

SURVIVOR 7 HAZİRAN KİM ELENDİ?

İkinci karşılaşmada Seda ve Merve parkura çıktı. Beş galibiyet alanın kazanacağı bu turda, Seda 5-4'lük skorla Merve'yi mağlup etti ve eleme potasından çıkan ikinci isim oldu. Bu sonuçla, eleme düellosunun finaline Merve ve Nefise kaldı.

Son etapta ise Nefise ve Merve karşı karşıya geldi. Nefes kesen bu oyunun finalinde, atışlarda üstünlük sağlayan Nefise, 5-1'lik skorla Merve'yi yendi ve eleme potasından çıkmayı başardı. Böylece, Survivor All Star yarışmasından elenen isim Merve Aydın oldu.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora