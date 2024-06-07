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Ankara okullar tatil mi 7 Haziran?

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Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Peş peşe şakan şimşekler ise başkenti aydınlattı. Ankara okullar tatil mi 7 Haziran?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Ankara'da şimşek geceyi gündüze çevirdi. Başkentin birçok noktasından görüntülenen şimşekler nefes kesti. Yağışın da etkili olduğu kentte bazı cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Sincan'da 20 yaşındaki kadın sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın fırtınada üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ankara okullar tatil mi 7 Haziran?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış başlamadan önce yaptığı açıklamada Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması beklendiğini duyurdu. Müdürlük, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Ankara okullar tatil mi 7 Haziran?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 7 HAZİRAN?

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Yağan yağmurla birlikte başkentin birçok noktasında şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler saniye saniye kameraya yansırken o anlar nefes kesti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7Haziran günü Ankara'da okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ankara Valiliği Açıklaması: .

Ankara okullar tatil mi 7 Haziran?

Osman Demir
Osman Demir
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