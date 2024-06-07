Limon FC elendi mi? Limon FC turnuvaya veda etti mi?
Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katıldı. Peki, Limon FC elendi mi? Limon FC turnuvaya veda etti mi?
Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katılıyor. Maçların başlaması ile birlikte Limon FC elendi mi? Limon FC turnuvaya veda etti mi, aştırıldı.
LİMON FC KADROSUNDA KİMLER VAR?
• Osman Naz - Kaleci
• Berker Güllü - Forvet
• Yiğit Yenihayat - Defans
• Berke Onuk - Orta Saha
• Yiğit Özbay - Orta Saha
• Osman Ural - Orta Saha
• Alp Arda - Kaleci
• Berk Kıratlı - Orta Saha
• Mehmet Yeşil - Defans
• Berkay Sezer - Forvet
• Serhat Kot - Orta Saha
• Mete Demir - Orta Saha
• Memos Sözer - Defans
Teknik Direktör: Burak Kaymak
LİMON FC ELENDİ Mİ?
Porcinos FC Takımına 4-3 yenilen Limon FC turnuvada çeyrek finalde elendi