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Merve elendi mi? Survivor Merve adaya veda etti mi?

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Bireysel elemeler öncesi son düellolar oynanıyor. Eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılardan bir isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Merve mi elendi? Survivor Merve adaya veda etti mi?

Survivor'da haftanın eleme potasında yer alan isimler Merve, Nefise, Seda ve Atakan olmuştu. Peki, Merve mi elendi? Survivor Merve adaya veda etti mi?

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.

Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti. Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu. Bu aşamanın ardından birçok başarı elde eden Merve Aydın, Galatasaray kulübünün atletizm sporcusu oldu. Ancak yaşadığı bazı prosedürel sorunlar yüzünden anlaşması feshedildi. Bu süreçte İzinsiz yurt dışına çıktığı öne sürülerek federasyon tarafından 15 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu yaşadığı sorunlar yüzünden spor hayatına mecburi olarak ara verdi.

MERVE ADAYA VEDA ETTİ Mİ?

Düellonun ilk turunda Nefise, Atakan'a 5-4 yenildi. Seda da, Merve'yi 5-4 yendi. Düellonun finalinde Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve adaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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