AirTag kullanan polislerden nefes kesen operasyon - Haberler

Daha önce birçok defa hırsızlar tarafından insanları takip etmek için kullanılan AirTag, şimdi de bir polis operasyonunda tercih edildi. ABD'deki polis ekipleri, birden fazla kez hırsızlık yaptığı tespit edilen Javiere Green'in izini AirTag ile sürdü.

ABD'li polisler, hırsızı yakalamak için AirTag kullandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde sıra dışı bir hırsız yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Alışveriş merkezinden sırt çantası çalan Javiere Green, çantadaki AirTag yüzünden izini kaybettiremedi. Green, çantayı çalıp eve saklanmış olmasına rağmen, takip cihazıyla izlendiğinin farkında değildi.

AirTag, silahlı bir soyguncunun yakalanmasını sağladı!

Yerel basında yer alan habere göre hırsız, içinde Apple Airtag bulunan bir sırt çantası çaldı. Polis ekipleri çantanın çalındığı bölgeye gitti ve kamera kayıtlarını izleyerek Javiere Green'i tespit etti. Hırsızlığa uğrayan kişi, çantanın içerisinde AirTag olduğunu söyleyerek polisin iz sürebileceğini belirtti.

Polisler, Apple'ın takip cihazının gösterdiği eve gittiğinde, Green'in kaçmaya çalıştığını fark etti. Fakat çantayı yanından ayırmayan hırsız, polislerin işini kolaylaştırmış oldu. Javiere Green'in yol üzerinde yakalandığı aktarıldı.

Kuzey Carolina polislerinden gelen açıklamada, Green'in 2019'dan bu yana uyuşturucu, ateşli silah çalma ve araçlara izinsiz girme suçlarından beş kez tutuklandığı ortaya kondu. Fakat AirTag ile yakalanması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir süre önce yaşanan başka bir olayda ise Portland polisi, Apple AirTag yardımıyla silahlı bir soygun şüphelisini tutuklamıştı. Şüphelinin oteldeki bir odadan çaldığı sırt çantasının üzerinde yer alan AirTag, yakalanmasına neden olmuştu.

Daha önce birçok defa suçlular tarafından kullanılan AirTag, sahipleri için güvenlik zafiyetleri oluşturuyor olabilir. Bu zafiyetleri göz ardı etmeyen Apple, AirTag'i daha güvenli hale getirmek için birtakım güncellemeler paylaştı.

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